El papa León XIV llega a Líbano con llamado a la «reconciliación» y a permanecer en el país

afp_tickers

4 minutos

El papa León XIV aterrizó este domingo en Líbano con un mensaje de paz y «reconciliación», y un llamado a los ciudadanos a «quedarse» en su país, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel.

Su visita de 48 horas a este país multiconfesional de 5,8 millones de habitantes es la segunda etapa de su primera gira internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia católica, que comenzó en Turquía.

En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el papa estadounidense -nacionalizado peruano- instó a los libaneses a «quedarse» en su país, pese a la complicada situación de los últimos años.

«Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país», declaró León XIV.

Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolá con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.

A falta de cifras oficiales, un centro de investigación independiente, Al Doualiya, estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024.

El papa también llamó a los libaneses a «tomar el camino de la reconciliación» para cerrar las «heridas personales y colectivas», en un país marcado por las divisiones.

– Solución de dos Estados –

León XIV, que fue recibido en el aeropuerto por el presidente Joseph Aoun -único jefe de Estado cristiano del mundo árabe-, es el primer papa en visitar Líbano desde Benedicto XVI en 2012.

Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver al papa.

«Vine a decir que los libaneses son un pueblo y estamos unidos», afirmó Zahra Nahla, de 19 años. «Nos hubiera gustado que hubiese podido visitar el sur», una zona del país arrasada por la última guerra con Israel, agregó la joven.

Para llegar al palacio presidencial, la comitiva del pontífice atravesó los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, donde los simpatizantes del movimiento chiita se agolparon en la carretera para darle la bienvenida.

Hezbolá instó el sábado al papa a rechazar «la injusticia y la agresión» de Israel contra Líbano.

A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento proiraní.

Sobre la inestabilidad en Oriente Medio, León XIV declaró a bordo del avión papal que la solución de dos Estados es «la única solución capaz de resolver el conflicto» entre israelíes y palestinos.

La Santa Sede reconoce desde 2015 el Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados.

– «Elección valiente» –

«La elección de [viajar a] Líbano es una elección valiente», declaró Hugues de Woillemont, presidente de la Obra de Oriente, una organización católica que ayuda a los cristianos de Oriente.

«El modelo multiconfesional de Líbano se encuentra hoy extremadamente debilitado por la lógica del enfrentamiento, aunque el país cuente actualmente con un presidente y un primer ministro que trabajan juntos», añadió.

El presidente Aoun aseguró en su discurso ante el papa que «salvaguardar Líbano, único modelo de coexistencia» entre cristianos y musulmanes, «es un deber para la humanidad».

El sistema político garantiza una paridad única en la región entre musulmanes y cristianos, a pesar de que la comunidad cristiana pasó a ser minoritaria a lo largo de las décadas.

Antes de viajar a Líbano, el papa concluyó el domingo su visita de cuatro días a Turquía, donde abogó por la unidad de los cristianos.

León XIV cerró su viaje con una ceremonia litúrgica muy solemne en la catedral ortodoxa de San Jorge de Estambul.

«En este periodo de conflictos sangrientos y violencia, en lugares cercanos y lejanos, los católicos y los ortodoxos están llamados a ser constructores de paz», declaró.

En su primer viaje al extranjero, León XIV se ha mostrado prudente, respetando las sensibilidades políticas y reiterando sus mensajes a favor de la unidad y el respeto a la diversidad religiosa.

bur-cmk-hmw/mas/sag/pc-an/hgs/an