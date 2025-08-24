El papa pide «no olvidar» la crisis en Mozambique y a los desplazados por la violencia

Ciudad del Vaticano, 24 ago (EFE).- El papa León XIV ha expresado este domingo su solidaridad con la población de Cabo Delgado, en Mozambique, y ha llamado a «no olvidar» a los miles de desplazados que son víctimas de la violencia yihadista en ese país africano.

«Expreso mi cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, afectada por una situación de inseguridad y violencia que continua provocando muertos y desplazados», dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

Acto seguido, León XIV hizo un llamamiento para que «no se olvide» a estos «hermanos y hermanas» desplazados.

«Invito a rezar por ellos con la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en este territorio», terminó.

La región mozambiqueña de Cabo Delgado (norte) está inmersa en una crisis de desplazados debido a los últimos ataques terroristas que, entre el 20 de julio y el 3 de agosto, obligaron a huir a más de 57.000 personas, según Médicos Sin Fronteras (MSF).

Desde 2017 la zona es escenario de un conflicto causado por la insurgencia del grupo yihadista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab.

Los ataques de este grupo -identificado en 2021 por Estados Unidos como una «organización terrorista internacional» afiliada a Estado Islámico (EI)- han causado la muerte de unas 6.100 personas, incluidos más de 2.500 civiles, según los últimos datos del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED). EFE

