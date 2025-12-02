El papa recuerda que el deber de la Iglesia es cuidar a los pobres en hospital en Beirut

Beirut, 2 dic (EFE).- El papa León XIV recordó este martes que la Iglesia está llamada «a cuidar de los pobres» al visitar el hospital de La Croix en Beirut, dedicado a las enfermedades mentales, en el último día de su visita a Líbano y de su primer viaje internacional.

«El Evangelio mismo nos lo pide y no lo olvidemos, nos interpela, el grito de los pobres, que atraviesa también la Escrituras», dijo el papa tras visitar uno de los pabellones de este centro, uno de los pocos centros de salud mental en la región y que se ocupa sobre todo de personas desfavorecidas.

Este hospital psiquiátrico de la Cruz alberga a 800 pacientes y emplea a más de 300 personas. La crisis económica ha puesto en apuros al centro y ha tenido que ir reduciendo poco a poco sus camas ya que vive gracias a las donaciones y a una pequeña contribución del Estado.

León XIV quiso agradecer al personal del hospital el cuidado de los enfermos y dijo que «son como el buen samaritano, que se detiene junto al herido y lo cuida para aliviarlo y curarlo».

«A veces puede sobrevenir el cansancio o el desánimo, sobre todo por las condiciones no siempre favorables en las que trabajan. Los animo a no perder la alegría de esta misión y, a pesar de algunas dificultades, los invito a tener siempre presente el bien que pueden realizar. Es una gran obra a los ojos de Dios», agradeció a los sanitarios.

Afirmó además que «no podemos olvidarnos de los más frágiles; no podemos imaginar una sociedad que corre a toda velocidad aferrándose a falsos mitos de bienestar, ignorando tantas situaciones de pobreza y fragilidad».

Mientras que a los enfermos recordó «que están en el corazón de Dios, nuestro Padre. Él los lleva en la palma de sus manos, los acompaña con amor, les ofrece su ternura a través de las manos y las sonrisas de quienes cuidan de su vida». EFE

