El papa visitó un santuario durante sus vacaciones en Castel Gandolfo

Roma, 19 ago (EFE).- El papa León XIV realizó este martes una visita privada al Santuario de la Madonna delle Grazie alla Mentorella, en la localidad de Guadagnolo di Capranica Prenestina, enclavado en un sugestivo monte, durante el periodo de descanso que está pasando en Castel Gandolfo.

Después de rezar y visitar el santuario, el Santo Padre se reunió con los religiosos resurreccionistas polacos que viven allí y luego regresó a Castel Gandolfo, que se encuentra a cerca una hora en coche del lugar, informó el Vaticano.

El pontífice regresará esta tarde de nuevo al Vaticano después de haberse trasladado el miércoles pasado a Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde ya estuvo en julio.

Tras haber pasado 16 días en julio en Villa Barberini, en la localidad que fue residencia veraniega de los papas pero a la que Francisco nunca acudió, León XVI quiso nuevamente pasar otra semana para descansar.

En este periodo, ha celebrado la misa con motivo de la Virgen de la Asunción el 15 de agosto en la parroquia del palacio pontificio, seguido del rezo del ángelus en la Plaza de la Libertad ante los fieles.

Mientras que el domingo 17 de agosto, celebró misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda y después en el ‘Borgo Laudato Si», situado en los jardines del palacio pontificio de Castel Gandolfo, almorzó con un centenar de personas necesitadas de la diócesis de Albano. EFE

