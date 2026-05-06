El papa visitará el puerto de Arguineguín y el centro de acogida Las Raíces en Canarias

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Ciudad del Vaticano, 6 may (EFE).- El papa León XIV mantendrá un encuentro con las asociaciones que se ocupan de migración en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, visitará el centro para migrantes Las Raíces en Tenerife, y celebrará dos misas en sendas islas, en la tercera etapa de su viaje a España, según el programa oficial que publicó este miércoles el Vaticano.

Tras haber visitado Madrid y Barcelona, en las Palmas de Gran Canaria irá al puerto de Arguineguín, lugar de llegada de los cayucos procedentes de África, para encontrar a organizaciones y asociaciones que se ocupan de los migrantes.

Después participará en el encuentro con el clero en la Catedral de Santa Ana y terminará el día con una misa en el estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de junio acudirá al Centro de Acogida de migrantes Las Raíces, en Tenerife, donde se alojan los más vulnerables y también en la isla se reunirá en la plaza de Cristo de la Laguna con las diferentes asociaciones que se ocupan de la integración y concluirá su viaje a España con una misa en el puerto de Santa Cruz. EFE

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