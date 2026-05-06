El papa visitará la cárcel de Brians 1, Montserrat y la Sagrada Familia en Barcelona

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Ciudad del Vaticano, 6 may (EFE).- El papa León XIV visitará el centro penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, y la parroquia de San Agustín en el Raval, además del monasterio de Monserrat y oficiará una misa en la Sagrada Familia, en la segunda etapa del viaje a España que realizará del 6 al 12 de junio, según el programa oficial que publicó este miércoles el Vaticano.

Tras dejar Madrid, el martes 9 de junio llegará a Barcelona, donde se trasladará a la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia para el rezo de la hora y media y después celebrará una vigilia de oración en el estadio Lluís Companys, el Olímpic de Montjuïc.

El miércoles 10, el papa visitará el centro penitenciario Brians 1, donde están recluidos hombres y mujeres y desde 2018 existe un modulo mixto, en la que será la segunda visita a la cárcel de su pontificado tras la de Bata, en Guinea Ecuatorial.

Posteriormente, se trasladara al monasterio de Monserrat para el rezo del rosario y almorzará con la comunidad de los monjes benedictinos.

Robert Prevost visitará la parroquia de San Agustín en el barrio del Raval, en Barcelona, para encontrarse con la comunidad agustina, la orden a la que pertenece, donde mantendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas.

Por la tarde será el momento de la Sagrada Familia, donde a las 19.00 horas tendrá lugar una misa y posteriormente bendecirá la torre de Jesucristo, recientemente acabada y la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, en un acto que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Al día siguiente, León XIV se trasladará a Gran Canaria. EFE

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