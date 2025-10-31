El papel de la MINURSO en el Sáhara: cronología de un conflicto todavía sin final

Fechas destacadas de la MINURSO en el conflicto del Sáhara

Madrid/Naciones Unidas, 31 oct (EFE).- La MINURSO, misión de la ONU creada en 1991, fue concebida para supervisar el alto el fuego e impulsar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, territorio disputado entre Marruecos y el Frente Polisario desde la retirada española en 1975. Décadas después, el conflicto sigue sin resolverse y la votación prometida jamás se ha celebrado.

Estas son las fechas en torno a la misión de la ONU:

– 30 agosto 1988.- Marruecos y el entonces Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (ahora denominado Frente Polisario) aceptan un plan de la ONU que preveía un alto el fuego y el control por parte de una misión de Naciones Unidas para la celebración de un referéndum por los saharauis sobre el futuro del territorio.

– 29 abril 1991.- Se establece la MINURSO mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, de acuerdo al plan de agosto de 1988 aceptado por Marruecos y el Polisario.

– 6 septiembre 1991.- Entra en vigor un alto el fuego entre Marruecos y el Polisario.

– 1996.- La ONU adopta la resolución 1042 que insta a abrir negociaciones directas.

– 29 mayo 1996.- La ONU suspende el proceso para el referéndum ante el bloqueo de Marruecos para identificar a los votantes.

-1997.- El ex secretario de Estado de EE.UU. y mediador James Baker consigue desbloquear el proceso gracias a los Acuerdos de Houston, que preveían la celebración del referéndum el 7 de diciembre de 1998. Pero nuevamente la consulta fue aplazada debido a las reclamaciones de Marruecos sobre la confección del censo.

– Julio 1999.- La MINURSO hace pública la lista de 84.251 personas aptas para participar en el referéndum, cifra que no aceptó Rabat porque daría el triunfo a los independentistas.

– 14 diciembre 1999.- La ONU suspende el referéndum previsto en 2000 tras una avalancha de recursos de Marruecos contra el censo.

– Enero 2000.- La MINURSO completa un nuevo censo pero los desacuerdos impiden la consulta. Marruecos había presentado casi 80.000 recursos y el proceso volvió a quedar en suspenso.

– Enero 2003.- Se presenta el «Plan Baker II», que incluía una autonomía reforzada y temporal (cinco años) y una consulta de autodeterminación. Contó con el apoyo del Polisario pero no con el de Rabat.

A partir de aquí se sucedieron varios planes ideados por los distintos enviados especiales de la ONU para el Sáhara que terminaron todos en fracaso.

– 11 abril 2007.- Marruecos propone a la ONU un plan de «amplia autonomía» bajo su soberanía. El Polisario insiste en el referéndum.

-18-19 junio 2007.- Primer encuentro entre las partes en Manhasset (EE.UU.) tras siete años sin flexibilizar posiciones. Desde esta fecha hasta 2011 se celebraron ocho rondas sin resultados.

– 29 abril 2016.- El Consejo de Seguridad aprueba la resolución 2285, que apelaba a comenzar una fase de negociaciones.

– Diciembre 2018.- Se reanudan en Ginebra conversaciones directas entre los implicados.

– 21 octubre 2020.- Se agudiza la tensión después de que activistas saharauis bloquearan el paso fronterizo de Guerguerat, una zona considerada colchón que en los últimos años Marruecos había ayudado a convertir en un activo canal comercial con Mauritania.

-13 noviembre 2020.- El ejército marroquí penetra en esta franja desmilitarizada y el Polisario le declara la guerra.

– Finales 2020.- El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoce al Sáhara como parte de Marruecos.

– 18 marzo 2022.- El gobierno español da un giro en su postura de siempre al apoyar la propuesta de autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí.

– 2 agosto 2025.- Trump, ya en su segundo mandato, reitera su apoyo a la marroquinidad del Sáhara y al plan autonómico de Marruecos.

– 20 octubre 2025.- La cadena estadounidense CBS publica que Marruecos y Argelia, a pesar de no mantener relaciones diplomáticas, están negociando un acuerdo de paz bajo el patrocinio de la Administración Trump.

Argelia había reconocido en 1976 a la República Árabe Sáharaui y Democrática, RASD, y acoge a los saharauis en los campos de refugiados de Tinduf situados en la parte sur occidental argelina.

– 31 octubre 2025.- El Consejo de Seguridad de la ONU renueva la misión por un año más, pero toma esta vez como base la propuesta de autonomía de Marruecos con vistas a lograr una solución «justa, duradera y mutuamente aceptable».

La resolución aboga por negociaciones «sin condiciones previas» tomando como base la propuesta de autonomía marroquí pero, al mismo tiempo, previendo «la libre determinación» del pueblo saharaui. EFE

