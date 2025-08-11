El Parlamento de Venezuela respalda a Maduro y denuncia una nueva «agresión» de EEUU

La Asamblea Nacional de Venezuela manifestó este sábado su apoyo al presidente Nicolás Maduro, calificando de «agresión» el aumento de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.

La fiscal general estadounidense Pam Bondi anunció el jueves que Washington duplicó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura del presidente Maduro, al considerarlo uno de los «narcotraficantes más grandes del mundo».

«Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá el intento de agresión delirante contra el presidente (…) y contra nuestro pueblo rebelde y valiente», declaró el jefe de la Asamblea, Jorge Rodríguez, al leer una carta que, según él, fue aprobada por unanimidad por los diputados.

«Es precisamente el presidente Nicolás Maduro (…) el protector de la sólida democracia que nos ampara y el líder que conduce con mano firme el Estado de derecho y la justicia», continuó Rodríguez, quien también es el principal negociador de Venezuela en las conversaciones con Washington.

Bondi acusó a Maduro utilizar «organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en Estados Unidos.

«En 25 años de revolución, hemos resistido y avanzado por encima de las constantes agresiones imperialistas. No han logrado, ni lograrán, con sanciones groseras ni con bloqueos criminales y mucho menos con amenazas insensatas, torcer el noble rumbo que el pueblo venezolano se trazó en las elecciones libres del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue elegido Presidente de la República», según el texto leido por Rodríguez.

La oposición venezolana denuncia fraude en esos comicios y se atribuye la victoria, por lo tanto, ha boicoteado las elecciones legislativas, regionales y municipales de 2025.

Los disturbios poselectorales se saldaron con 28 muertos y 2.400 detenidos. Unas 2.000 personas han sido liberadas desde entonces, según cifras oficiales.

La victoria de Maduro no ha sido reconocida por gran parte de la comunidad internacional.

Washington busca derrocar a Maduro y asfixiar económicamente a Venezuela. Pero, tras endurecer el embargo petrolero, también autorizó a la gigante petrolera Chevron a operar de forma limitada y negoció la liberación de estadounidenses detenidos en el país sudamericano.

El gobierno de Maduro ha denunciado desde hace tiempo la injerencia estadounidense en los asuntos venezolanos.

