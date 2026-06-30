El Parlamento de Zimbabue da el aval final para que Mnangagwa siga en el poder hasta 2030

Compartir

2 minutos

Nairobi, 30 jun (EFE).- El Parlamento de Zimbabue aprobó este martes de forma definitiva el proyecto de enmienda constitucional para extender el mandato presidencial de cinco a siete años, una reforma que permitiría al actual jefe de Estado, Emmerson Mnangagwa, permanecer en el poder hasta 2030.

La Asamblea Nacional (Cámara Baja) adoptó las modificaciones técnicas y legales de procedimiento previamente introducidas por el Senado con una amplia mayoría de 226 votos a favor y 41 en contra, ahora solo aguarda la sanción del presidente del país para entrar en vigor de manera oficial.

Este paso legislativo definitivo se produce tras el respaldo obtenido la semana pasada en la Cámara Alta, donde 75 senadores apoyaron la iniciativa frente a solo cuatro votos en contra.

Tras superar el filtro de ambas cámaras parlamentarias, el texto será remitido para su promulgación, que una vez ratificado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley se publicará en el Boletín Oficial y quedará formalmente integrado en la Constitución de Zimbabue.

Respecto a los tiempos para la entrada en vigor de la reforma, el parlamentario y ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, señaló que los plazos dependerán de la celeridad con la que se remita formalmente el documento desde la sede legislativa, aunque matizó que el presidente suele sancionar las leyes con prontitud una vez que las recibe en su despacho.

La reforma también otorga al Parlamento —donde el oficialismo ostenta una amplia mayoría— la potestad de elegir a los futuros jefes de Estado, además de prorrogar dos años más los mandatos de los legisladores de ambas cámaras.

El Ejecutivo aprobó el proyecto el pasado febrero, basándose en una resolución adoptada en octubre de 2025 por el partido gobernante, y la iniciativa se tramitó tras un periodo de 90 días de audiencias públicas y recepción de comentarios por escrito.

La iniciativa generó protestas de la oposición y de miembros del partido gobernante, como el veterano de la guerra de independencia Blessed Geza, quien falleció en febrero pasado.

Las manifestaciones acabaron con 95 personas arrestadas en marzo a la espera de juicio tras enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El actual jefe de Estado, de 83 años, completará en agosto de 2028 el último mandato que le permite la Constitución, tras haber sido elegido en 2018 y reelegido en 2023 en unos comicios cuyos resultados fueron impugnados por la oposición por supuestas irregularidades. EFE

aam/fpa