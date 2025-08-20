The Swiss voice in the world since 1935

El Parlamento norcoreano decidirá en septiembre si declara a Corea del Sur como «enemigo»

Seúl, 20 ago (EFE).- Corea del Norte celebrará el próximo 20 de septiembre una nueva sesión plenaria de su Parlamento con la expectativa de una posible revisión consititucional para declarar formalmente a Corea del Sur como enemigo.

El anuncio de la fecha fue publicado este miércoles por la agencia estatal norcoreana KCNA. La decisión fue tomada el día previo por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, un órgano de mera formalidad que suele confirmar las decisiones del partido gobernante.

El líder norcoreano Kim Jong-un pidió en enero del año pasado que se enmendara la Constitución para que Corea del Sur fuera definido como el «enemigo principal permanente» y el «Estado hostil número uno».

La convocatoria parlamentaria se produce en un contexto de nuevas declaraciones de la hermana del líder, Kim Yo-jong, quien este miércoles acusó directamente al presidente surcoreano Lee Jae-myung de promover un «sueño absurdo», reiterando que Pionyang no busca mejorar relaciones con el Sur.

Pionyang ha seguido rechazando el diálogo intercoreano pese a los mensajes conciliadores recientes de la Administración surcoreana de Lee, que apenas tomó posesión a principios de junio.

El nuevo Gobierno ha prometido no buscar una unificación por absorción y retomar acuerdos militares previos, junto con otros gestos de apertura al diálogo, aunque ha afirmado que seguirá realizando ejercicios militares de defensa. EFE

