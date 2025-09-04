El Parlamento revierte el veto de Milei a ley de discapacidad, un hecho inédito en 22 años
Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El Parlamento argentino rechazó este jueves el veto del presidente, Javier Milei, a una ley que declara la emergencia en discapacidad y obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia, un hecho inédito en el país en 22 años.
El Senado argentino revirtió este jueves por amplia mayoría el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, después de que la Cámara de Diputados diera luz verde a esta moción de rechazo el pasado 20 de agosto.
La norma que obliga al Gobierno argentino a garantizar la financiación adecuada de las pensiones con discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y vetada a través de un decreto presidencial el 2 de agosto, deberá entrar en vigor. EFE
