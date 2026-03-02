El Parlamento venezolano inicia la fase de postulaciones para cargos de fiscal y defensor

2 minutos

Caracas, 2 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inició este lunes la recepción de postulaciones para los cargos de fiscal general y de defensor del pueblo tras la renuncia de los titulares de esas instituciones y la designación de dos interinos, un proceso que se extenderá una semana, hasta el 9 de marzo.

A través de una nota de prensa, el Legislativo, controlado por el chavismo, confirmó la apertura del proceso para reemplazar a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes renunciaron el pasado miércoles a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente.

Como requisitos, se exige a los candidatos que sean venezolanos por nacimiento y no tengan otra nacionalidad. Además, deberán consignar una declaración de no militancia política-partidista, entre otras cosas, según documentos compartidos por el Parlamento en su canal de Telegram.

Las candidaturas serán analizadas por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional que presentará luego al Legislativo una lista con los seleccionados, informó el pasado viernes el presidente de esa comisión parlamentaria, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello.

Esta comisión fue creada el miércoles por el Parlamento y está integrada también por los diputados chavistas Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza y José Villarroel, así como los opositores Pablo Pérez, Julio Hernández, Antonio Ecarri, Luis Augusto Romero y Bernabé Gutiérrez.

Saab fue nombrado como defensor del pueblo de forma temporal, mientras que el abogado Larry Devoe ocupa el cargo de fiscal general encargado.

Las renuncias de Saab y Ruiz se dan en medio de la Ley de Amnistía aprobada en febrero por el Parlamento, que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.EFE

