El Parlatino deplora la muerte de Miguel Uribe Turbay y rechaza todo acto de violencia

2 minutos

Ciudad de Panamá, 11 ago (EFE).- La mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) dijo este lunes que «deplora profundamente» el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay -víctima de un atentado el pasado 7 de junio-, tras «rechazar rotundamente toda manifestación de violencia».

El Parlatino, con sede en Panamá, señaló en un pronunciamiento que «ha enarbolado siempre, como uno de sus principios permanentes e inalterables el estricto respeto a los derechos humanos, de los cuales la defensa a la vida y a la integridad física de las personas es fundamental».

«De allí que propugnamos por la profundización de la democracia, la solución pacífica de las controversias, la no violencia, el respeto a los disensos, la tolerancia a las ideas distintas, la eliminación del discurso del odio y la prevalencia de la paz», indicó el Parlatino.

El foro político regional añadió que ante tan «execrable suceso», además de rechazar «rotundamente» toda manifestación de violencia, «presenta su más sentido pésame a los familiares y relacionados del Senador Uribe Turbay, al Senado, al Congreso y al Gobierno de la República de Colombia, así como al pueblo colombiano».

El Gobierno de Panamá también se sumó este lunes «al clamor por la paz, la unidad y la justicia» en Colombia y en el resto de la región y reafirmó «la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática».

Líderes y Gobiernos internacionales condenaron el asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial colombiano.

Uribe Turbay, de 39 años, permanecía hospitalizado desde el 7 de junio, luego de ser blanco de varios disparos durante un mitin político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a la nominación del opositor partido de derechas Centro Democrático, y falleció esta madrugada. EFE

fa/gf/jrg