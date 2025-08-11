The Swiss voice in the world since 1935

El Parlatino deplora la muerte de Miguel Uribe Turbay y rechaza todo acto de violencia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 11 ago (EFE).- La mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) dijo este lunes que «deplora profundamente» el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay -víctima de un atentado el pasado 7 de junio-, tras «rechazar rotundamente toda manifestación de violencia».

El Parlatino, con sede en Panamá, señaló en un pronunciamiento que «ha enarbolado siempre, como uno de sus principios permanentes e inalterables el estricto respeto a los derechos humanos, de los cuales la defensa a la vida y a la integridad física de las personas es fundamental».

«De allí que propugnamos por la profundización de la democracia, la solución pacífica de las controversias, la no violencia, el respeto a los disensos, la tolerancia a las ideas distintas, la eliminación del discurso del odio y la prevalencia de la paz», indicó el Parlatino.

El foro político regional añadió que ante tan «execrable suceso», además de rechazar «rotundamente» toda manifestación de violencia, «presenta su más sentido pésame a los familiares y relacionados del Senador Uribe Turbay, al Senado, al Congreso y al Gobierno de la República de Colombia, así como al pueblo colombiano».

El Gobierno de Panamá también se sumó este lunes «al clamor por la paz, la unidad y la justicia» en Colombia y en el resto de la región y reafirmó «la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática».

Líderes y Gobiernos internacionales condenaron el asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial colombiano.

Uribe Turbay, de 39 años, permanecía hospitalizado desde el 7 de junio, luego de ser blanco de varios disparos durante un mitin político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a la nominación del opositor partido de derechas Centro Democrático, y falleció esta madrugada. EFE

fa/gf/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR