El paro de la UE se mantuvo en diciembre en el 5,9 %, con España en segunda posición

2 minutos

Bruselas, 30 ene (EFE).- La tasa de desempleo de la Unión Europea se mantuvo estable en el 5,9 % en diciembre del pasado año en comparación con el mes anterior, con España como segundo país del bloque con más paro (10 %) sólo superado por Finlandia (10,3 %), según los datos publicados este viernes por Eurostat.

Entre los países de la eurozona, teniendo en cuenta la incorporación de Bulgaria al club de la moneda común el pasado 1 de enero, el desempleo también se mantuvo estable entre los dos últimos meses del pasado ejercicio, en una tasa del 6,2 %.

Sin embargo, el paro en diciembre de 2025 de los 20 países que formaban todavía la eurozona antes de que acabara el año fue del 6,3 %, por lo que si se excluye el efecto de la entrada del nuevo socio, supone una reducción de una décima.

Tras Finlandia (10,3 %) y España (10 %), los socios con mayores tasas de desempleo fueron Suecia (8,8 %), Francia (7,7 %), Grecia (7,5 %), Letonia (7 %), Luxemburgo (6,9 %), Lituania (6,6 %), Bélgica (6,4 %), Estonia (6,3 %) y Rumanía (6 %).

Después, con tasas inferiores a la media comunitaria se encuentran Austria y Eslovaquia (5,8 %), Dinamarca, Italia y Portugal (5,6 %), Eslovenia (5,1 %), Irlanda (5 %), Croacia y Hungría (4,5 %), Chipre (4,3 %), Países Bajos (4 %), Alemania (3,8 %), Bulgaria (3,3 %), Malta y Polonia (3,2 %) y Chequia (3,1 %).

En cifras absolutas, estos datos apuntan a que 13 millones de ciudadanos de la UE carecían de un puesto de trabajo en diciembre del pasado año, de los cuales 10,8 millones viven en países de la zona euro.

La caída en el número de desempleados con respecto al mes anterior es de 94.000 personas en la UE y de 61.000 personas en la eurozona, mientras que, en comparación con diciembre de 2024, el número de desempleados se redujo en 71.000 ciudadanos en el bloque y aumentó en 5.000 ciudadanos en la zona euro.

Con respecto a la población joven, la UE contaba en diciembre con casi 2,9 millones de menores de 25 años sin trabajo, lo que representa una tasa del 14,7 % (dos décimas inferior a la del mes anterior), de los cuales casi 2,6 millones son ciudadanos de la zona euro (una tasa del 14,3 %, una décima menos).

Por otro lado, el desempleo femenino del bloque disminuyó una décima en el último mes del pasado año (del 6,1 % de noviembre al 6 % de diciembre), mientras que el desempleo masculino se mantuvo estable en una tasa del 5,8 %.

En los países de la moneda común, ambos datos se mantuvieron estables en unas tasas del 6,4 % y del 6,1 %, respectivamente. EFE

