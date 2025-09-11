El paro en la OCDE, sin cambios en julio en el 4,9 %, se mantiene en mínimos históricos

2 minutos

París, 11 sep (EFE).- La tasa de paro en el conjunto de la OCDE se mantuvo sin cambios en julio en el 4,9 %, en mínimos históricos, y España siguió siendo el que presenta con diferencia el mayor paro y el único que se sitúa por encima del umbral del 10 % con 10,4 %, seguido de lejos por Suecia (8,9 %) y Colombia (8,8 %).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que presenta este jueves los datos agregados de sus países miembros, explica que en julio el paro subió sobre todo en Suecia (cinco décimas al 8,9 %), Irlanda (tres décimas al 4,9 %) y en Colombia (una décima al 8,8 %).

Por el contrario, bajó en once Estados, sobre todo en Grecia (un punto porcentual, al 8 %) y en Noruega (también un punto, al 4,5 %).

En España se repitió el 10,4 %, lo que significa 2,5 puntos porcentuales más que su mínimo de la serie histórica que comenzó en 2001, y que se logró en mayo de 2007 con un 7,9 %. Sólo hay otro país, de los 38 miembros, en el que la diferencia con el mínimo de esa serie histórica sea mayor, Suecia, en su caso de 3,3 puntos.

Para el conjunto de la OCDE, el desempleo ha estado desde abril de 2022 sin superar el 5 %, lo que significa muy próximo de su mínimo histórico del 4,8 % que se logró en junio de 2023.

En cifras absolutas, España es el tercer país de la organización con el mayor número de desempleados (2,587 millones) sólo por detrás de Estados Unidos (7,236 millones) y Turquía (2,828 millones), que tienen muchos más habitantes. A continuación vienen Francia (2,405 millones), Colombia (2,306 millones) y Japón (1,640 millones). EFE

