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El parque vehicular en El Salvador aumenta un 7,9 % en 2025 en comparación con el 2024

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San Salvador, 23 mar (EFE).- El parque vehicular en El Salvador aumentó un 7,9 % en 2025 frente al 2024, con más de 2 millones de automotores, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno divulgadas este lunes.

Al cierre de 2025, el parque automotor llegó a 2.022.324 de los que 1.334.588 corresponde a coches y 687.736 motocicletas, frente a 1.874.301 en 2024 de los que 1.255.115 eran automóviles.

Las estadísticas señalan que al 2 de marzo del año en curso el parque móvil ascendió a 2.046.114, de los que 1.344.930 son vehículos, mientras que la mayor concentración de automotores se registra en el departamento de San Salvador, el más poblado con 6,3 millones de habitantes y una superficie de 886,15 kilómetros cuadrados.

Entre el 2015 y el 2025, la flota vehicular de El Salvador aumentó cerca de un 55 % pasando de 925.448 a 2.022.324, una diferencia de 1.096.876.

La organización Movilidad Segura y Sostenible (MOVES) advirtió que, de mantenerse el ritmo actual de crecimiento del parque automotor, El Salvador podría superar los 3 millones de vehículos para 2030, a la vez que vinculó ese aumento con los accidentes de tránsito.

En 2025 se contabilizaron 22.265 accidentes de tráfico en el país centroamericano, lo que representa un incremento del 10 % respecto a los 20.301 registrados en 2024.

Estos percances dejaron 1.238 personas fallecidas, un 5 % menos que en 2024 con 1.303 reportadas. EFE

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