El partido de Keiko Fujimori es incorporado en proceso contra su ex secretario general

Lima, 8 ene (EFE).- El partido Fuerza Popular, que lidera la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha sido incorporado en un proceso penal que se sigue contra el empresario y político Joaquín Ramírez, su ex secretario general, por un presunto lavado de activos, informaron este jueves medios locales.

La decisión de incluir a Fuerza Popular «como persona jurídica» en el llamado ‘caso Alas peruanas’ fue tomada por la jueza Margarita Salcedo mediante una resolución que se emitió el pasado 15 de diciembre, pero que solo se hizo pública en las últimas horas.

En la audiencia de revisión de la petición fiscal, Fuerza Popular solicitó que se declare improcedente la solicitud porque aseguró que no existía una imputación concreta y que la investigación preparatoria venció el 5 de mayo del año pasado.

Sin embargo, Salcedo rechazó estos argumentos tras afirmar que el pedido de la Fiscalía fue presentado durante la etapa procesal correspondiente y que el trámite se retrasó por reiteradas recusaciones interpuestas contra los jueces del caso.

La magistrada ordenó al partido que designe a un apoderado judicial y advirtió que, si se incumple esa medida, se designará a un representante de oficio para garantizar la continuidad del proceso.

La Fiscalía sostuvo en su petición que en Fuerza Popular habría operado una presunta organización criminal que buscó obtener poder político en un eventual Gobierno de Fujimori mediante la captación de recursos ilícitos.

Añadió que, por ese motivo, el partido presuntamente recibió aportes económicos de Ramírez provenientes de un supuesto fraude en la administración de la ahora desaparecida Universidad Alas Peruanas, durante las campañas de 2011 y 2016.

Tras hacerse pública la resolución, el actual candidato a la vicepresidente peruana por Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó que se haya tomado cuando ha comenzado la campaña para las elecciones generales de abril próximo, en las que Fujimori buscará por cuarta vez consecutiva la jefatura de Estado.

«Este es un tema de crear hipótesis, donde estás penalizando porque tú crees que eso iba a suceder, eso es inaudito», declaró Galarreta al Canal N de televisión.

En abril de 2023, el Ministerio Público y la Policía Nacional incautaron bienes en varios locales de Alas Peruanas, a raíz del proceso contra Ramírez, a quien se comenzó a investigar en 2014 por la compra de dos inmuebles que fueron usados en la campaña de Fujimori de 2011 y en una organización sin fines de lucro dirigida por la candidata.

Las autoridades también le incautaron siete avionetas en un aeródromo de la región sureña de Ica, que funcionaba como un «centro de capacitación de pilotos».

Ramírez, quien actualmente es alcalde provincial de Cajamarca, su región natal, fue congresista por el partido Fuerza Popular entre 2011 y 2016 y, durante este periodo, la Fiscalía le abrió una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, pero luego la acusación cambió a lavado de activos.

En octubre del año pasado el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que se archive otro proceso por presunto lavado de activos que se seguía contra Fujimori y el partido Fuerza Popular por presuntos aportes ilegales recibidos en las campañas de 2011 y 2016, en una decisión que aún está en trámite en la Justicia peruana. EFE

