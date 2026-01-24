El Partido Nacional presidirá en propiedad la junta directiva del Parlamento hondureño

2 minutos

Tegucigalpa, 23 ene (EFE).- El Parlamento de Honduras eligió este viernes a su junta directiva en propiedad para el período 2026-2030, la cual estará encabezada por el conservador Partido Nacional, apenas dos días antes de la instalación formal de la nueva legislatura.

Como presidente del Parlamento fue ratificado Tomás Zambrano, del Partido Nacional, fuerza política que se impuso en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en las que Nasry ‘Tito’ Asfura resultó electo presidente de Honduras.

Zambrano, quien ya presidía la junta provisional desde el pasado miércoles, obtuvo el respaldo de 87 de los 128 diputados que integran el Parlamento, de los que 49 son del Partido Nacional.

Los 35 diputados del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por el expresidente Manuel Zelaya, quien también es esposo y principal asesor de la mandataria saliente, Xiomara Castro, asistieron a la sesión pero se abstuvieron de participar en la votación.

Zambrano juramentó a los nuevos directivos del Legislativo y convocó para el próximo domingo a la próxima sesión, cuando se instalará plenamente el Parlamento para el período 2026-2030, mientras que el día 27 asumirá el poder Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura tomará posesión sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países, por razones de «austeridad», informó este viernes a EFE una fuente cercana al próximo gobernante de los hondureños.

«No se invitó a ningún mandatario, la presencia internacional será de los embajadores residentes que tienen su sede en Tegucigalpa, y concurrentes, cuya sede es otro país pero que están acreditados ante el Gobierno de Honduras, más los representantes de organismos internacionales», añadió de manera escueta la misma fuente.

La investidura de Asfura tendrá lugar en la sede del Parlamento hondureño, en el centro histórico de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano.

La elección de la junta en propiedad se desarrolló bajo un riguroso dispositivo de seguridad coordinado por las Fuerzas Armadas, con el despliegue de más de 2.000 efectivos del Ejército y policías provistos de bastones de madera y escudos metálicos. EFE

ac/fa/sbb

(foto)(video)