El partido venezolano MAS dice que imposición del Estado «imposibilita» mejoras salariales

3 minutos

Caracas, 18 ago (EFE).- El partido opositor venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) señaló este lunes que la «imposición» del Estado como patrono «imposibilita» hacer los correctivos necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar el salario mínimo de 130 bolívares, unos 0,94 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

«La economía no se decreta ni se controla con un látigo. Los problemas se solucionan con políticas estructurales de avanzada en materia económica y no con un modelo fracasado y obsoleto», señaló la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, citada en una nota de prensa.

A juicio de Verdeal, la «alarmante» situación económica y salarial de los trabajadores venezolanos «no podrá resolverse si el Gobierno sigue evitando el diálogo para discutir la contratación colectiva y demás beneficios laborales».

«Es inconcebible que un ciudadano que está en el poder y que se hace llamar presidente obrero haya acabado con el salario, las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores», añadió la vicepresidenta del MAS.

El pasado 30 de abril, Maduro anunció un alza del 23 % al denominado «ingreso mínimo integral» del sector público -que pasó de 130 a 160 dólares, que reciben los empleados oficiales en su equivalente en la moneda nacional-, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, mientras mantuvo congelado el salario mínimo general en 130 bolívares.

La última vez que Maduro aumentó el salario mínimo fue en marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, monto que se redujo debido a la devaluación del bolívar frente a la divisa estadounidense, principal referencia para cotizar bienes y servicios en el país caribeño.

En junio pasado, la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- exhortó al Gobierno de Maduro a que «con sentido de urgencia» abra una discusión sobre la «gravísima crisis» salarial, según un mensaje difundido entonces.

En el comunicado, firmado por el rector de la UCV, Víctor Rago, y publicado por la Asociación de Profesores de la institución en X, se pidió al Ejecutivo chavista a que convoque «sin demora» a los profesionales más calificados en planificación económica y del desarrollo para «diseñar soluciones efectivas a esta dramática situación».

Así mismo, la universidad señaló que la «política de remuneración por bonos» no resuelve el «problema de los bajos salarios y en cambio destruye el escalafón de las carreras académicas y administrativas al restar valor a la especialización, la experiencia y la responsabilidad». EFE

sc/lb/jrg