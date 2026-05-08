El patriarca ruso Kiril felicita a León XIV por el aniversario de su elección como papa

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Moscú, 8 may (EFE).- El patriarca ortodoxo ruso, Kiril, felicitó este viernes a Robert Francis Prevost por el primer aniversario de su elección como nuevo pontífice de la Iglesia católica y destacó las perspectivas de las relaciones entre la Iglesia ortodoxa rusa y el Vaticano.

«Le felicito de todo corazón por el aniversario de su elección como pontífice de la Iglesia Católica Romana», señaló el jerarca ortodoxo, citado en un comunicado publicado por el Patriarcado ruso.

Kiril añadió que al frente de la Santa Sede, León «se esfuerza en afirmar la fidelidad de los creyentes a los valores del Evangelio»

Sostuvo que la palabra del papa distingue por su autoridad ante los representantes de las más diversas religiones y cosmovisiones, y expresó su esperanza de que continúe el desarrollo en la dirección del testimonio cristiano.

«En este día trascendental, le deseo con oración a Su Santidad fortaleza espiritual y física, la generosa ayuda de Dios y el éxito en su futuro servicio», concluyó.

León XIV, el 267 pontífice de la historia, sucedió a Francisco (2013-2025), quien falleció el 21 de abril de 2025 con 88 años de edad.EFE

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