The Swiss voice in the world since 1935

El Pentágono despide al jefe de Agencia de Inteligencia tras un informe crítico sobre Irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 23 ago (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha despedido al teniente general Jeffrey Kruse, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), después de que la Casa Blanca criticara una revisión que evaluaba el impacto de los ataques estadounidenses contra Irán, según informó el Pentágono a medios locales.

Hegseth también despidió este viernes a la vicealmirante Nancy Lacore, jefa de la Reserva Naval, así como al contralmirante Jamie Sands, oficial de los Navy SEAL que supervisaba el Comando de Guerra Especial Naval.

El Departamento de Defensa no ofreció ninguna explicación sobre el motivo de los despidos, pero, según señalaron personas familiarizadas con el asunto a The Washington Post, una de las razones de los despidos sería la «pérdida de confianza».

En junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó un informe de la DIA -la principal rama de inteligencia del Pentágono- filtrado por los medios que revelaba que los ataques contra Irán solo habían retrasado durante meses su programa nuclear ya que el mandatario republicano había señalado antes que las instalaciones nucleares de Irán estaban «completamente destruidas».

En tanto, la Casa Blanca declaró que la evaluación de la agencia era «totalmente errónea» y Hegseth afirmó en un acto público que el informe se elaboró ​​con «poca inteligencia» y que el FBI estaba investigando la filtración. EFE

syr/ecs/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR