El peruano Pedro ‘la Roca’ Aquino, nuevo centrocampista de Alianza Lima

Lima, 19 ago (EFE).- El centrocampista peruano Pedro ‘la Roca’ Aquino reforzará en calidad de cedido por un año al club Alianza Lima de la Liga 1 peruana como consecuencia del acuerdo firmado con el Santos Laguna mexicano.

“¡Bienvenido, Pedro Aquino! A darlo todo por la blanquiazul”, publicó este lunes el equipo del distrito limeño de La Victoria, en un mensaje en sus redes sociales.

Pese a que el peruano firmó con el equipo mexicano por dos temporadas, éste llegó a un acuerdo en el que ambos aceptaron el traslado del jugador a cambio de que se encargara de un porcentaje de su salario.

Aquino llega al equipo de Matute después de que el peruano de origen japonés Erick Noriega salió del blanquiazul por un contrato de dos millones de dólares con el club Grêmio Esportivo de Brasil.

Por parte del Santos Laguna, el equipo informó de la partida del jugador en su página web.

“Club Santos Laguna informa la transferencia temporal por un año de Pedro Aquino al Club Alianza Lima de Perú. El mediocampista vistió la playera de los Guerreros del Torneo Apertura 2023 al Clausura 2025”, indicó.

El equipo mexicano ya confirmó de manera oficial el estado “apto para la práctica deportiva de alto rendimiento” de Aquino y éste ya fue inscrito por Alianza Lima en la Federación Peruana de Fútbol de cara a la Liga 1 y sus compromisos internacionales en la Copa Sudamericana.

Los últimos partidos disputados por Aquino, de 30 años, fueron en junio pasado por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 contra la selección de Ecuador, y en el Clausura de la liga mexicana contra el Toluca. EFE

