El petróleo Brent baja un 0,77 % hasta los 66,12 dólares

Londres, 12 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este martes un 0,77 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 66,12 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,51 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,63 dólares.

El Brent perdió terreno pese a que, este martes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó ligeramente al alza su pronóstico de demanda mundial de crudo en 2026, reforzando su visión optimista sobre la evolución del mercado mundial del ‘oro negro’.

La OPEP estimó una media de 106,52 millones de barriles diarios (mbd) el próximo año, 100.000 barriles al día más que la estimada hace un mes, si bien dejó sin cambios las previsiones de demanda para este 2025, de 105,14 mbd.

Esta decisión reforzó la visión optimista con la que ha defendido los aumentos de la producción que lleva implementando mensualmente desde abril para revertir los recortes voluntarios que adoptó en 2023.

En este contexto, los inversores siguen pendientes de las conversaciones previstas entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, este viernes 15 en Alaska (EE.UU.) sobre la guerra en Ucrania.

Este encuentro se producirá después de que Washington elevase la presión y diese un plazo de ultimátum a Moscú para que decretase un alto el fuego en Ucrania, que venció la pasada semana, bajo la amenaza de nuevas sanciones y aranceles secundarios a los principales países importadores de crudo ruso, como India o China.

Precisamente este martes, Trump anunció una nueva tregua arancelaria con Pekín de 90 días, hasta el 10 de noviembre, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las dos principales potencias económicas del mundo. EFE

