El petróleo Brent sube un 0,09 % hasta los 67,73 dólares

2 minutos

Londres, 22 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este viernes un leve 0,09 %, hasta 67,73 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,06 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 67,67 dólares.

El precio del Brent firmó su primera ganancia semanal desde hace tres semanas, aunque se mantuvo sin apenas cambios con respecto a la sesión previa, ante la incertidumbre y la sensación de estancamiento percibida por el mercado en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

El analista de mercado de Forex Julián Pineda indicó en su comentario semanal que el estancamiento diplomático en las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, pese a los esfuerzos de la Unión Europea y Estados Unidos, «aumenta el riesgo de que los países occidentales impongan sanciones adicionales, restringiendo aún más los flujos de petróleo ruso como medida de presión».

Los inversores confían en que un futuro acuerdo negociado para poner fin al conflicto esté cerca y, con él, también un alivio o un levantamiento de las sanciones al crudo ruso.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, intenta cerrar una reunión bilateral entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, para hablar de paz, el conflicto vigente desde hace tres años y medio continúa.

Esta misma semana, el Ejército ruso atacó una refinería ucraniana que abastecía al Ejército de Ucrania en la región del Donbás, mientras Trump y Zelenski se reunían con otros líderes europeos para abordar las garantías de seguridad tras un hipotético fin de la guerra. EFE

rb/psh