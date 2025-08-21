El petróleo Brent sube un 1,24 %, hasta los 67,67 dólares

2 minutos

Londres, 21 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este jueves un 1,24 %, hasta 67,67 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,83 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 66,84 dólares.

El Brent reaccionó al alza, por segunda sesión consecutiva, ante la sensación de estancamiento percibida por el mercado en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y ante los últimos datos de los inventarios de crudo de Estados Unidos, que sugieren que la demanda de petróleo continúa siendo fuerte pese a la volatilidad geopolítica y comercial.

De acuerdo con el analista de mercado de Forex Julián Pineda, el estancamiento diplomático en las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, pese a los esfuerzos de la Unión Europea y Estados Unidos, «aumenta el riesgo de que los países occidentales impongan sanciones adicionales, restringiendo aún más los flujos de petróleo ruso como medida de presión».

El mercado confía en que un futuro acuerdo negociado para poner fin al conflicto esté cerca, y, con él, también un alivio o un levantamiento de las sanciones al crudo ruso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que está negociando una futura reunión bilateral entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, para lograr cerrar un acuerdo de paz sobre Ucrania, si bien todavía quedan algunos puntos conflictivos por resolver, como posibles intercambios de territorios entre ambas naciones o las garantías de seguridad a futuro para Kiev. EFE

