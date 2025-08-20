El petróleo Brent sube un 1,60 %, hasta los 66,84 dólares

1 minuto

Londres, 20 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre subió este miércoles un 1,60 %, hasta 66,84 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,05 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 65,79 dólares.

El Brent reaccionó al alza debido a una caída semanal mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos, mientras el mercado aguarda los próximos pasos de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, con la esperanza de que un acuerdo de paz esté próximo y, con él, también un alivio de las sanciones al crudo ruso.

Los inventarios estadounidenses disminuyeron en 6 millones de barriles (mdb) de crudo en la semana que finalizó el 15 de agosto, según los datos revelados este miércoles por la Administración de Información Energética estadounidense (EIA), mucho más de los 2,4 mbd estimados por el Instituto Americano del Petróleo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que está negociando una futura reunión bilateral entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, para lograr cerrar un acuerdo de paz sobre Ucrania, si bien todavía quedan algunos puntos conflictivos por resolver, como posibles intercambios de territorios entre ambas naciones o las garantías de seguridad a futuro para Kiev. EFE

