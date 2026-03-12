El petróleo cierra en máximo desde 2022 después de que Irán prometiera que estrecho de Ormuz permanecerá cerrado

Irán advirtió este jueves que Estados Unidos se arrepentirá de haber iniciado la guerra contra la república islámica, y anunció que mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una presión adicional que impulsó al petróleo a cerrar en un máximo desde 2022.

La guerra en Medio Oriente ha paralizado el estrecho de Ormuz y, en consecuencia, una parte esencial del tráfico mundial de hidrocarburos que pasa por la región, lo que ha provocado «la mayor perturbación» del suministro de petróleo de la historia, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, subió 9,22% y cerró este jueves en 100,46 dólares, un máximo desde agosto de 2022, mientras que el barril de West Texas Intermediate avanzó un 9,72% hasta los 95,73 dólares.

En su primer mensaje como guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei prometió venganza y afirmó que «debe utilizarse la carta del bloqueo del estrecho de Ormuz», en un comunicado escrito que fue leído en la televisión estatal y que no aclaró los reportes sobre si está herido.

Jameinei, designado el domingo, no ha comparecido en público desde el inicio de la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en los que murió su padre, Alí Jamenei.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se burló, y declaró que el nuevo líder supremo «no puede mostrar su rostro en público».

Los Guardianes de la Revolución anunciaron poco después que, en respuesta a las «órdenes» de Jamenei, asestarán golpes más duros a su enemigo y mantendrán «la estrategia de cerrar el estrecho de Ormuz».

El jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, declaró que su país no cederá hasta que Estados Unidos lamente el «grave error de cálculo» de haber lanzado una guerra contra la república islámica.

– Israel anuncia ataques a gran escala en Teherán –

El ejército de Israel anunció al caer la noche del jueves que lanzó una nueva andanada de «ataques a gran escala» en Teherán.

En Teherán la población vive aterrorizada por los bombardeos y un habitante relató que el estado psicológico de muchas personas es muy malo porque pensaban que no habría guerra.

«Muchos están aterrados, intentan tranquilizarse mutuamente diciéndose que sólo serán bombardeadas las instalaciones militares», contó el hombre. «Pero la verdad es que la gente de a pie es blanco de los ataques».

Además unos 3,2 millones de iraníes han sido desplazados en su propio país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

– Irán autorizó el paso de buques de algunos países por Ormuz –

En su mensaje, Jamenei alentó a los países del Golfo a cerrar las bases militares de Estados Unidos, objetivo de ataques iraníes en represalia por la campaña israelo-estadounidense.

«Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira», aseguró.

Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz, dijo a la AFP el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, quien desmintió que la república islámica haya colocado minas en este paso estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

Pese a las consecuencias económicas del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

«Para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal», dijo en su plataforma Truth Social.

Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso de Ormuz, controlado de facto por Teherán, según un informe de la AIE, una organización con sede en París.

Los 32 países miembros de esa organización, entre ellos Estados Unidos, decidieron liberar un récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas.

– Una «guerra de desgaste» –

Este jueves se escucharon explosiones en el centro de Dubái, y Baréin denunció durante la noche anterior un ataque iraní contra depósitos de hidrocarburos.

En Omán, los almacenes de combustible del puerto de Salalah también ardieron el día anterior tras el impacto de drones, según un video publicado por la AFP, mientras que Arabia Saudita informó de un nuevo ataque con aeronaves no tripuladas contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, en el este del país.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, reiteraron que la estrategia de Irán es una «guerra de desgaste» para «destruir toda la economía estadounidense» y «mundial», anunció el alto comandante Ali Fadavi.

En otro de los frentes, Israel continuó sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá con fuertes bombardeos en la capital de Libano.

Las autoridades libanesas han registrado más de 800.000 desplazados y casi 700 personas han muerto en el país desde el 2 de marzo.

