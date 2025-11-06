El petróleo de Texas baja un 0,29 % hasta los 59,43 dólares el barril

Nueva York, 6 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este jueves un 0,29 %, hasta 59,43 dólares el barril, por un posible exceso de oferta después de que este domingo la alianza OPEP+ decidiera aumentar su oferta petrolera a partir de diciembre.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre restaron 0,17 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Previamente, los precios del petróleo ya habían caído después de que la Administración de Información Energética estadounidense informara de un aumento de 5,2 millones de barriles en las reservas de crudo de Estados Unidos.

Por otra parte, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió también este domingo aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios (bd), al tiempo que adelantó que entre enero y marzo de 2026 no habrá subidas mensuales. EFE

