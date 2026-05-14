El petróleo de Texas sube ligeramente un 0,15 % pendiente de avances en Irán

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Nueva York, 14 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves en 101,17 dólares el barril, un 0,15 % más, después de que Estados Unidos asegurara que China va a intentar influir para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,15 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo sigue por encima de los 100 dólares el barril pero sin demasiada oscilación desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, rechazó la última propuesta de paz de Teherán y no han trascendido novedades sobre nuevos esfuerzos.

Mientras tanto, Trump viajó a China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping.

Según la cadena CNBC, ambos dirigentes coincidieron en sus encuentros en la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz para asegurar la estabilidad del suministro energético global.

Xi habría expresado la oposición de China a la militarización de la zona y a cualquier medida que pueda restringir el libre tránsito marítimo, agregó CNBC.

Además, Trump afirmó que el mandatario chino le ofreció «ayuda» con la guerra de Irán y se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán.

En este contexto, la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continuó descendiendo hasta situarse en una media de 18,98 millones de barriles diarios (mbd) a mediados de abril, lo que supone un recorte cercano al 34 % respecto al bombeo registrado en febrero, según datos del informe mensual de la organización y estimaciones de varios institutos independientes.

La pérdida acumulada por el grupo de 12 países desde finales de febrero ascendería a 9,67 mbd, de acuerdo con dichas fuentes, que atribuyen el descenso a las tensiones derivadas del conflicto en Irán y a las restricciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz. EFE

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