El petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio y genera pérdidas en las bolsas

La escalada de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril impactó con fuerza los mercados y las bolsas operan con pérdidas este lunes por los temores de que la prolongación de la guerra en Oriente Medio genere un brote de inflación.

Los precios del petróleo treparon por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, cuando el inicio de la guerra en Ucrania generó una fuerte subida.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán responde a los bombardeos israelíes y de Estados Unidos con ataques contra las instalaciones petroleras de países de Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó el domingo la subida de las cotizaciones del crudo como un «pequeño precio a pagar» por eliminar la «amenaza» del programa nuclear de Irán.

Tras el anuncio del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní, en sucesión de su padre, Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel y varios países petroleros del Golfo.

El petróleo subió hasta un 30% durante la operativa en Asia y, hacia las 13H30 GMT, el West Texas Intermediate (WTI) subía un 9,6% a 102,23 dólares el barril y el barril de Brent del mar del Norte ganaba 10,3% a 99,61 dólares.

Incluso tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el petróleo alcanzó un nivel de 130,50 dólares por barril, la subida de los precios no fue tan vertiginosa.

«Las acciones hoy operan en rojo», afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Las bolsas europeas abrieron con marcadas caídas, pero a media jornada recortaron las pérdidas por la perspectiva de que los países del G7 recurran de forma coordinada a sus reservas para contener la escalada de los precios.

Una fuente del gobierno francés confirmó que esta opción será discutida en una videoconferencia de los ministros de Finanzas del foro, pero más tarde el titular de Finanzas galo, Roland Lescure, afirmó que todavía no hay consenso para utilizar esta estrategia.

Hacia las 13H40 GMT, la Bolsa de París perdía un 1,56%, Fráncfort un 1,14%, Londres cedía un 0,76%, Milán un 1,01% y Madrid un 1,58%.

En Wall Street se confirmó la tendencia y, tras las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 1,23%, el Nasdaq un 0,95% y el marcador S&P 500 perdía un 1,08%.

Los ministros de Finanzas del G7 se reunieron en un momento en que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte del crudo mundial, está casi paralizado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

En los últimos días, se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción.

También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron la producción en medio de los ataques iraníes contra sus territorios.

– «Riesgos de estanflación» –

Los inversores están preocupados de que un alza de los precios de la energía genere un brote de inflación y lastre el crecimiento de la economía.

«La subida del precio del petróleo está incrementando significativamente los riesgos de estanflación para la economía mundial y podría desencadenar una venta masiva más profunda en los mercados bursátiles mundiales», afirmó Lee Hardman, analista de MUFG.

La estanflación es un periodo de alta inflación y de estancamiento económico. En este contexto, los bancos centrales se sienten obligados a subir los tipos de interés para atajar la inflación y esto repercute en el crecimiento.

En Asia, las bolsas cerraron con fuertes pérdidas y la plaza de Seúl, que este año había tenido un rendimiento sólido por sus empresas tecnológicas, terminó este lunes con una caída de 5,96%, mientras que la de Tokio bajó 5,2%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

