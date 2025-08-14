The Swiss voice in the world since 1935

El PIB británico creció el 0,3 % en el segundo trimestre del año

1 minuto

Londres, 14 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció un 0,3 % en el segundo trimestre del año, debido en parte al alza del sector de la construcción, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés).

El sector servicios, pulmón económico del país, creció solo el 0,4 %, mientras que el industrial descendió el 0,3 %, pero la construcción aumentó el 1,2 %, de acuerdo con los datos de la ONS, la primera estimación correspondiente a los meses de abril a junio.

La cifra de hoy es mejor de la que esperaban los economistas, pero implica que el crecimiento económico se desaceleró del 0,7% en los tres primeros meses del año al 0,3% en el segundo trimestre. EFE

