El PIB de China cumple con el objetivo oficial al crecer de nuevo un 5 % en 2025

Shanghái (China), 19 ene (EFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) de China subió un 5 % en 2025, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, repitiendo así la tasa del año anterior y cumpliendo con el objetivo oficial de crecimiento de «en torno a un 5 %».

En el último trimestre de 2025, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 1,2 % en términos intertrimestrales y aumentó un 4,5 % en comparación con el mismo período del año anterior, el ritmo más bajo en tres años.

Ambas cifras quedan por encima de lo esperado por los analistas, que esperaban que la tasa de avance intertrimestral se situase en torno a un 1 % y que la interanual marcase un 4,4 %.

En los tres primeros trimestres, el PIB chino había experimentado un crecimiento interanual del 5,4 %, el 5,2 % y el 4,8 %, respectivamente, lo cual, pese a cumplir con el objetivo de Pekín, dibuja una línea de ralentización de la actividad a lo largo del recién finalizado año.

Al cierre de 2025, la economía china alcanzó un tamaño de 140,19 billones de yuanes (20,13 billones de dólares, 17,32 billones de euros), según las estimaciones preliminares divulgadas hoy por la ONE.

Por sectores, el primario creció un 3,9 % a lo largo del año; el secundario, un 4,5 %, y el terciario, un 5,4 %.

Progreso… y desafíos

La institución estadística destaca que «ante los complejos cambios en la coyuntura económica nacional y global», esto último en velada referencia parcial a la guerra comercial con Estados Unidos, «la economía nacional avanzó gracias al desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación pese a la creciente presión económica».

«La economía nacional mantuvo una inercia de progreso sostenido en 2025 pese a las múltiples presiones», insiste el documento.

En cualquier caso, la ONE también advirtió de varias cuestiones sin resolver: «El impacto de los cambios en el entorno exterior está creciendo, la contradicción entre una oferta potente y una demanda débil en el mercado nacional es prominente, y todavía quedan por afrontar numerosos problemas arraigados y desafíos nuevos para el desarrollo económico».

La Oficina llama a «adoptar medidas macro más proactivas y efectivas, seguir ampliando la demanda nacional, mejorar la oferta, optimizar la asignación de nuevos recursos y aprovechar lo mejor posible los existentes».

Asimismo, reclama el «desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad que se ajusten a las condiciones locales», la construcción de un mercado único a nivel nacional «en mayor profundidad» y la promoción de un crecimiento «de cuantía razonable» y de «mejora efectiva de la calidad» para la economía durante el año que dará comienzo al nuevo plan quinquenal (2026-2030).

Las exportaciones, clave

Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics, apunta que la ralentización del crecimiento en el último trimestre se debió al efecto de base comparativa, pero también considera que la tasa oficial de crecimiento del 5 % para 2025 sobreestima el avance real en al menos 1,5 puntos porcentuales, situando su estimación alternativa entre un 3 y un 3,5 %.

Varios expertos apuntan a la fortaleza de las exportaciones como principal factor a la hora de explicar la consecución de ese objetivo gubernamental, aunque con matices: Sarah Tan, de Moody’s Analytics, apunta que, «aunque el titular parece reconfortante, el panorama subyacente no lo es».

«El crecimiento se ha vuelto cada vez más desequilibrado, impulsado por las exportaciones mientras los hogares se quedan rezagados ante una demanda nacional frágil», explica la economista, que reitera que las ventas chinas al extranjero «desafiaron a la gravedad» pese a la guerra comercial gracias a la reorientación hacia mercados como Europa o el sudeste asiático.

De cara a 2026, Huang cree que las exportaciones no apuntalarán tanto las cifras aunque sí ve una mayor inversión en inteligencia artificial (IA) y más flexibilización monetaria por parte del Banco Popular de China (BPC, banco central), insuficiente en cualquier caso para impulsar la economía en términos generales.

«Esperamos que el crecimiento de este año sea, como mínimo, ligeramente menor al de 2025», indica Capital Economics.

Por su parte, Tan recalca que China entra en 2026 con una «confianza todavía frágil, una crisis inmobiliaria aún por resolver y un entorno exterior cada vez más hostil», lo cual se traduce en «tanta incertidumbre» como al comienzo del año pasado. EFE

