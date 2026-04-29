El precio de la gasolina en EEUU alcanza nuevo récord y se sitúa en 4,23 dólares por galón

2 minutos

Nueva York, 29 abr (EFE).- El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este miércoles un nuevo récord y se situó en 4,23 dólares por galón (3,78 litros), según datos de la asociación automovilística AAA.

La subida de los precios está impulsada por el bloqueo de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que circulaba el 20 % del suministro mundial de crudo.

En los últimos meses, la guerra en Oriente Medio, que comenzó en febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha disparado los precios del petróleo.

Así, el crudo intermedio de Texas (WTI, en inglés), de referencia en Estados Unidos, ha subido en el último mes un 6 %, y esta mañana superaba los 100 dólares el barril apoyado también por la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPEP+.

La retirada del país de estas alianzas petroleras se debió a las «perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz», según la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

En marzo, la producción de la OPEP se redujo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Mientras, el precio del petróleo brent ha subido un 9 % este último mes, y esta mañana superaba los 115 dólares el barril ante un posible bloqueo prolongado del estrecho.

Los analistas de Bank of America señalan en un informe que recoge CNBC que, por ahora, solo los hogares de bajos ingresos están sufriendo un impacto significativo en sus presupuestos por el incremento del precio de la gasolina.

No obstante, subrayan que existe un «riesgo mayor si el aumento de los precios de la gasolina y el petróleo se traslada a otros productos de primera necesidad, como los alimentos y los servicios públicos». EFE

asg/jco/fpa