El precio del gas natural se dispara un 30 % y alcanza los 69 euros

Madrid, 9 mar (EFE).- El precio del gas natural se dispara más del 30 % en la apertura de este lunes, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh), por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg, a las 8.00 hora española (7.00 GMT), el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 30,02 %, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh).

En la sesión del viernes, el gas natural, en una jornada volátil, subió otro 5,23 %, hasta cerrar a 53,38 euros.

El gas natural sube con fuerza desde que el pasado sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, cuya represalia ha extendido el conflicto por Oriente Medio.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas. EFE

