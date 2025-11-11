El premio Pritzker Wang Shu inaugura la 7ª edición ‘The Álvaro Siza Talks’ en Serralves

Lisboa, 11 nov (EFE).- El chino Wang Shu, premio Pritzker de 2012, participará este miércoles en la inauguración de la séptima edición de las sesiones ‘The Álvaro Siza Talks’, organizadas por el Museo de Serralves en Oporto (Portugal), para debatir sobre la arquitectura partiendo de la obra del portugués.

La organización explicó en un comunicado que el proyectista asiático será el orador de la ponencia de apertura mañana, miércoles, a las 19.00 hora local.

Los trabajos de Wang (China, 1963) incluyen el Museo de Historia de Ningbo, la Casa de Cerámica de Jinhua, el Campus Xiangshan de Bellas Artes de Hangzhou y el pabellón de Tengtou-Ningbo en la Exposición Universal de Shangai.

Además del Pritzker, considerado el Nobel de Arquitectura, ha recibido múltiples distinciones, como el Premio Schelling de Arquitectura y la Medalla de Oro de Arquitectura de la Académie d’Architecture de Francia.

En ocasiones anteriores el premio lo han ganado arquitectos como el francés Jean Nouvel, los británicos Norman Foster y Richard Rogers, el español Rafael Moneo, el mexicano Luis Barragán, los brasileños Óscar Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha, y los portugueses Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura.

Con el barcelonés Carles Muro como comisario, el lema de estos paneles es ‘Conversaciones entre Tradición e Innovación’, con el objetivo de generar tres días de debates sobre la arquitectura contemporánea a partir «de los valores y perspectivas inscritos en la obra de Álvaro Siza».

La organización explicó en la nota que en esta ocasión buscan generar conversación sobre la «tensión» entre tradición e innovación, «una relación que está en el centro de toda actividad artística y que la obra de Álvaro Siza continuamente explora y reinventa».

El recorrido del arquitecto portugués, premio Pritzker de 1992, «muestra que esa relación es dinámica y creativa, y que cada generación de Arquitectos puede descubrir de nuevo su lugar entre la herencia del pasado y las exigencias del presente», añadió.

En esta edición participarán también Ángela García de Paredes (Paredes Pedrosa, Madrid), Cristina Guedes y Francisco Vieira de Campos (Menos é Mais, Oporto), Matthias Sauerbruch y Louisa Hutton (sauerbruch hutton, Berlín), Camilo Restrepo Ochoa (AGENdA, Medellín) y Paul y Johannes Robbrecht (Robbrecht en Daem, Gante).

Las ‘Siza Talks’ son una iniciativa creada por la Fundación de Serralves -que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, organizadas en colaboración con el Premio Aga Khan de Arquitectura, con el objetivo de ser un espacio de encuentro e intercambio de ideas entre geografías y generaciones. EFE

