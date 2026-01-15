El presidente alemán le expresa a opositora bielorrusa su alegría por haber sido liberada

1 minuto

Berlín, 15 ene (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió este jueves con la opositora bielorrusa María Kolésnikova, a la que expresó su alivio y alegría tras haber sido puesta en libertad y amnistiada por el presidente de Bielorrusia, Alksandr Lukashenko.

Según informó la Oficina de la Presidencia de Alemania en un comunicado, Steinmeier «expresó su gran alivio y alegría por la liberación» de la opositora – quien desde 2021 cumplía una condena de once años de cárcel- en un encuentro en el que ambos abordaron los problemas de la oposición política en Bielorrusia.

«Kolésnikova recordó a los todavía numerosos presos políticos de Bielorrusia. Ella espera que haya más esfuerzos de mediación para su liberación», recogió el comunicado presidencial.

En 2021, Kolésnikova, premio Sájarov a la libertad de conciencia, fue condenada a once años de prisión por decisión del Tribunal del distrito de Minsk, acusada de haber creado y liderado una organización extremista para tomar el poder.

Kolésnikova, acogida por Alemania junto al también opositor Víctor Babariko, formaba parte de la lista de 123 opositores liberados por Lukashenko el pasado mes de diciembre.

A Kolésnikova se la conoce por ser «el corazón» de las protestas violentamente reprimidas que tuvieron lugar en agosto de 2020 contra el fraude electoral en Bielorrusia.

Babariko es un conocido banquero que fue encarcelado antes de registrar su candidatura presidencial en los comicios en los que Lukashenko se atribuyó la victoria. EFE

