El presidente alemán visita el «Guernica» de Picasso antes de viajar a esa ciudad vasca

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, acudió este miércoles el madrileño Museo Reina Sofía para ver el «Guernica» de Pablo Picasso, antes de que el viernes se convierta en el primer jefe de Estado alemán en visitar esa ciudad vasca bombardeada por los nazis en 1937.

En el día inicial de su viaje de Estado a España, Steinmeier, junto a su esposa, contempló el famoso cuadro de Picasso, que inmortalizó el horror de la masacre en esa localidad del norte del país bombardeada por la aviación nazi en apoyo a las tropas de Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939), constató un periodista de AFP.

El «Guernica» también fue visitado, la semana pasada, por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha comparado la invasión rusa a su país con la matanza en la ciudad vasca de 17.000 habitantes.

Acompañado del rey de España Felipe VI, el jefe de Estado alemán se desplazará el viernes a Guernica (Gernika en vasco) para rendir un homenaje a las cientos de víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937 por parte de la Legión Cóndor alemana.

Este acto tendrá lugar casi treinta años después de que en 1997, al cumplirse el 60 aniversario del bombardeo en Guernica, el entonces presidente alemán, Roman Herzog, reconociera la «implicación» de los alemanes y pidiera «reconciliación».

La visita de Steinmeier también ocurre a pocos días de que España conmemorara los 50 años de la muerte del dictador Franco, el 20 de noviembre de 1975, un hecho que inició la transición del país hacia la democracia.

Steinmeier fue recibido la mañana del miércoles por el rey Felipe VI con honores en el Palacio Real de Madrid, donde ambos jefes de Estado sostuvieron una reunión y luego participaron en un almuerzo. Por la noche, tendrá lugar una cena de gala en el mismo lugar.

También el miércoles, Steinmeier intervino en el Parlamento español, donde advirtió sobre «los movimientos extremistas y populistas (que) están ganando fuerza en nuestras sociedades» y donde «atacan los pilares sobre los que se sustentan las democracias liberales».

El jueves, se entrevistará con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, luego de acudir a un foro económico germano-español.

Ese día impondrá una condecoración al ex jugador de la selección alemana y estrella de Real Madrid, Toni Kroos, en el estadio Bernabéu.

