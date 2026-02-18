El presidente brasileño llegó a India al frente de una nutrida delegación

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó el miércoles a Nueva Delhi al frente de una nutrida delegación para mantener conversaciones con el primer ministro, Narendra Modi, sobre comercio, tierras raras e inteligencia artificial.

Lula llegó acompañado de más de una docena de ministros y una amplia delegación empresarial que incluye a los principales directores ejecutivos de compañías brasileñas.

«India y Brasil comparten una relación estrecha y multifacética», afirmó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi, Randhir Jaiswal.

Se espera que las conversaciones entre estos dos miembros del bloque BRICS —India asumió este año la presidencia del grupo de manos de Brasil— aborden también la incertidumbre económica mundial desencadenada por las políticas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente brasileño también participará el jueves de una cumbre mundial sobre inteligencia artificial en Nueva Delhi, donde se espera que abogue por una mejor regulación para frenar la desinformación generada mediante IA.

Lula y Modi «revisarán todo el abanico de las relaciones bilaterales», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de India en su comunicado.

Brasil es el mayor mercado de India en América Latina. Modi visitó Brasilia en julio de 2025, en la primera visita de un primer ministro indio en casi seis décadas. Ambas naciones se vieron además afectadas por los aranceles estadounidenses en 2025.

Washington levantó no obstante este mes un arancel adicional del 25% a productos indios, a cambio de que Nueva Delhi deje de comprar petróleo ruso y en cambio compre productos energéticos estadounidenses.

El comercio bilateral entre India y Brasil en 2024 superó los 12.000 millones de dólares. Brasil considera a India un mercado aún poco aprovechado para sus productos, entre ellos algodón, semillas, aceite de soja y minerales, entre otros.

India, el país más poblado del mundo con 1.400 millones de habitantes, va camino de convertirse en la cuarta mayor economía global.

