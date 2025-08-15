El presidente Bukele nombra ministra de Educación de El Salvador a una militar

San Salvador, 14 ago (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró la noche de este jueves como ministra de Educación a la capitana Karla Trigueros, en sustitución de José Mauricio Pineda, quien estuvo en el cargo desde febrero de 2022.

«Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo», publicó Bukele en X.

El mandatario agregó que «su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo».

Trigueros respondió en la misma red social que recibe «con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país».

De acuerdo con una publicación de Unicef El Salvador en su portal web, Trigueros habría sido la «responsable de ejecutar el plan de logística para la recepción, conservación y distribución de las vacunas COVID-19» como asesora médica del Comando de Sanidad Militar.

En febrero de 2024, el exministro Pineda anunció desde X que «todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas», luego de que el presidente Nayib Bukele se refiriera sobre este tema en Estados Unidos.

Bukele dijo en EE.UU., en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en respuesta a una pregunta de la coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty, Catalina Stubbe, que para él «no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos». EFE

