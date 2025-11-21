El presidente de Ecuador concluye «viaje oficial» a EE.UU. sin información de actividades

Lima, 20 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, concluyó este jueves un «viaje oficial» de tres días a Estados Unidos cuya finalidad y motivos nunca fueron especificados públicamente, así como tampoco fue revelada ninguna agenda de sus actividades.

El decreto donde el mandatario anunciaba que estaría de viaje en Estados Unidos entre el 18 y 20 de noviembre no detallaba el propósito del viaje, y desde Presidencia también hubo silencio a los pedidos de periodistas de información sobre la agenda que cumpliría el jefe de Estado.

Noboa viajó a bordo del avión presidencial de Ecuador, desde Quito al aeropuerto de Teterboro, ubicado a 20 kilómetros de Manhattan, el mismo desde donde retornó en la noche de este jueves, con llegada prevista a territorio ecuatoriano en la madrugada del viernes.

Durante su estancia en Estados Unidos, Noboa emitió dos decretos que fueron firmados en Washington el miércoles y en Nueva York este mismo jueves, este último para designar como ministra de Gobierno a la asambleísta oficialista Nataly Morillo, tras la renuncia a asumir el cargo del radiodifusor Álvaro Rosero.

El gobernante ecuatoriano hizo este viaje al país norteamericano tras su contundente derrota el domingo en las urnas del referéndum celebrado a iniciativa suya para plantear, entre otros asuntos, una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución que reemplazase a la carta magna vigente, heredada del correísmo.

También se consultaba la posibilidad de permitir nuevamente bases militares extranjeras en territorio nacional, reducir el número de asambleístas de 151 a 73 en el Parlamento y eliminar la financiación pública a partidos.

Sin embargo, el ‘No’ se impuso claramente en las cuatro preguntas, con márgenes amplios de más del 60 % de votos válidos en las cuestiones de la Asamblea Constituyente y bases militares extranjeras.

Nacido en 1987 en Miami (Estados Unidos), Noboa ha viajado recurrentemente hasta en un total de trece ocasiones al país norteamericano desde que fue elegido presidente por primera vez en 2023, tanto para asuntos oficiales como para personales, como cuando su tercer hijo nació a inicios de 2024 también en Miami. EFE

