El presidente de Ecuador inicia visita a Japón y Vietnam tras gira por Sudamérica
Quito, 25 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, buscará desde mañana afianzar las relaciones y profundizar la cooperación con Japón y Vietnam, tras haber concluido una gira por Brasil, Uruguay y Argentina.
En su rueda de prensa semanal, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó de que Noboa inició el domingo el viaje a Japón para la visita oficial que comenzará mañana, martes 26.
El jefe de Estado se reunirá con el primer ministro, Ishiba Shigeru, en lo que -reiteró- es «una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países».
Noboa será, además, testigo de honor en la firma de un memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés) y Pro Ecuador.
Jaramillo había ya mencionado que Japón es «un socio clave para el Ecuador en Asia», por lo que este tipo de encuentros al más de alto nivel constituyen una «manifestación clave de voluntad política para profundizar el diálogo bilateral y avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada».
El decreto sobre el viaje a Asia señala que Noboa buscará «fortalecer las relaciones comerciales bilaterales con los países de Asia oriental».
Jaramillo avanzó que con «Japón hay un interés particular, sobre todo en inversión en energía, proyectos de energía renovables», «pero sin duda se abre una gama enorme de posibilidades con un país como Japón», dijo.
El presidente de Ecuador estará entre el 30 de agosto y 1 de septiembre en Vietnam, donde se reunirá con el primer ministro Phạm Minh Chính, entre otras actividades. EFE
