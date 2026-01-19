El presidente de Ecuador se reunirá con la directora gerente del FMI en Suiza

Quito, 19 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá mañana, martes, con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Suiza, adonde viajará para participar en el Foro Económico Mundial (WEF), entre otras actividades.

Así consta en la agenda oficial del viaje revelada este lunes, que -sin más detalles- señala también una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el miércoles, y con el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay S. Banga, el jueves.

A inicios de diciembre pasado, Ecuador y el FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un conjunto de políticas y reformas integrales necesarias para completar la cuarta revisión del acuerdo crediticio suscrito en mayo del año pasado, que asciende a 5.000 millones de dólares para un periodo de cuatro años, y que permitiría un desembolso de 620 millones de dólares.

El nuevo desembolso elevaría a 3.320 millones de dólares el valor total de lo recibido por Ecuador desde que se puso en marcha el acuerdo, aprobado inicialmente en 2024 por 4.000 millones de dólares, pero que en julio de 2025 se amplió a 1.000 millones más.

El pasado 12 de septiembre, Noboa oficializó la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio aumentó entonces de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), una decisión que desató durante un mes protestas lideradas por el movimiento indígena y otros grupos sociales, que concluyeron sin que el Gobierno ceda a ninguna demanda para restituir la subvención estatal.

Esa medida se sumó al recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, y a un plan de despido de 5.000 funcionarios públicos, que los detractores atribuyeron a directrices del FMI.

El FMI aseguró en diciembre que las acciones políticas y reformas que se estaban haciendo estaban «ayudando a mejorar la estabilidad macroeconómica y financiera, salvaguardar la dolarización, fortalecer la sostenibilidad fiscal y proteger a los grupos vulnerables, y se espera que respalden un crecimiento económico más fuerte e inclusivo».

De acuerdo a la agenda oficial, en Suiza, Noboa se reunirá también con los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Israel, Isaac Herzog; de Singapur, Tharman Shanmugararnam, así como con Catherine de Bolle, directora de Europol, y mantendrá encuentros con empresarios, entre otras personas.

El viaje, que se desarrollará del 20 al 24 de enero, contempla la intervención de Noboa como expositor en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza.

Según la Cancillería, inversión, seguridad y sostenibilidad son los ejes del viaje que llevará a Noboa a Suiza y Bélgica.

Visita a Bélgica

Tras su visita a Suiza, Noboa y la canciller, Gabriela Sommerfeld, cumplirán una visita oficial a Bélgica para profundizar el diálogo político, la cooperación y la relación bilateral, así como con las instituciones de la Unión Europea (UE).

En este espacio, se abordaran temas de alta prioridad para la agenda nacional, destacando la cooperación en seguridad y justicia para combatir el crimen organizado transnacional.

La visita a Bélgica también será una plataforma para visibilizar la competitividad ecuatoriana en áreas como la pesca, la acuicultura y la agroindustria, así como promover la inversión sostenible en la economía azul, energías limpias y logística portuaria. EFE

