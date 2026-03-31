El presidente de Ecuador viaja a Estados Unidos a inicios de abril por asuntos personales

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Guayaquil (Ecuador), 31 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volverá a viajar a Estados Unidos entre el 2 y el 6 de abril, esta vez por asuntos personales, después de haber estado en ese país a inicios de marzo para acudir a la cumbre Escudo de las Américas, convocada por su homólogo, Donald Trump, y a la que asistieron otros líderes de derecha de la región.

El mandatario declaró este martes en comisión de servicios a la comitiva de seguridad que lo acompañará en este viaje personal y ordenó que los gastos y viáticos asignados a ese personal se cubran con el presupuesto de las instituciones a las que pertenecen, según consta en un decreto firmado por él.

Además, señaló que se le comunique a la Asamblea Nacional (Parlamento) de su salida del país, sobre la que no dio más detalles.

El viaje del presidente coincide unos días con el feriado de Semana Santa, que en Ecuador será entre el 3 y el 5 de abril.

El mandatario, que nació en Miami, Estados Unidos, fue criticado por los constantes viajes que ha realizado durante su administración.

El más reciente fue a Chile, entre el 10 y 11 de marzo, para asistir a la ceremonia de investidura del ultraderechista José Antonio Kast, como presidente de esa nación.

Días antes, del 6 al 8 de marzo, estuvo en Miami por la cumbre de Trump, en febrero viajó a Emiratos Árabes Unidos y en enero estuvo en Panamá, Suiza y Bélgica, y también se tomó unos días de vacaciones.

Noboa ha minimizado esas críticas, señalando que los viajes que ha hecho han sido para traer inversiones al país y para concretar acuerdos. «Eso se logra con los viajes, no se logra con una llamada por zoom o por un Whatsapp», dijo a inicios de marzo cuando anunció que su Gobierno firmaría un acuerdo de comercio con Estados Unidos, lo que se realizó el 13 de ese mes, y que aún requiere aprobaciones internacionales para entrar en vigor.

La última vez que el presidente informó de que viajaría a Estados Unidos por temas personales fue a finales de diciembre. EFE

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