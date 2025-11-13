El presidente de Israel rechaza el cierre previsto de la radio estatal del Ejército

Jerusalén, 13 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este jueves la decisión del ministro de Defensa, Israel Katz, de cerrar próximamente la estatal Radio del Ejército, Galei Tzahal, en hebreo, que según anunció debería dejar de operar antes de marzo de 2026.

«No se puede eliminar por completo una herramienta democrática fundamental: la radiodifusión pública», dijo Herzog en un acto en su residencia en Jerusalén.

«Arreglar, sí. Destruir, no. Cerrar un medio de comunicación, especialmente uno público, no solo cierra un canal sino una ventana al público. No debemos olvidar que cuando se silencian voces, perdemos no sólo una frecuencia, sino también un diálogo», aseguró durante un discurso por el 25 aniversario de una escuela.

Herzog apeló a reformar la emisora en lugar de clausurarla, asegurando que la Radio del Ejército es un «peón» y una «confidente de los soldados» que difunde contenido político.

Por su parte, Katz dijo hoy en X: «‘Galei Tzahal’ no sirve como peón ni como confidente de los soldados y difunde contenido político y divisivo que no está en consonancia con los valores de las fuerzas armadas».

Además, añadió que la propuesta para su clausura se presentará al Gobierno «en las próximas semanas».

La Radio del Ejército es una fuente habitual de información sobre las fuerzas armadas y la política israelí que, en muchas ocasiones, se adelanta a otros medios nacionales.

«Durante los últimos dos años, a lo largo de la guerra, muchos soldados y civiles, incluyendo familiares de soldados caídos, se han quejado repetidamente de que sienten que la emisora ​​no los representa e incluso perjudica el esfuerzo bélico y la moral», dijo Katz en un comunicado el día antes, cuando comunicó su intención de cerrar la emisora.

El pasado agosto, Katz convocó un comité para examinar el papel de Galei Tzahal y que debía presentarle en 50 días recomendaciones sobre el futuro de la emisora, lo que voces críticas vieron como un preámbulo para mermar o incluso cerrar el canal.

Políticos de la oposición y organizaciones prodemocráticas israelíes han condenado la decisión de cerrar la cadena. EFE

