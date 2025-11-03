El presidente de Letonia veta la ley para abandonar el Convenio de Estambul

1 minuto

Riga, 3 nov (EFE).- El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, vetó este lunes la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento o Saeima para retirar al país del Convenio de Estambul, que previene y combate la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, lo que hubiera convertido a Letonia en el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en abandonar este instrumento internacional.

«De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución de la República de Letonia, solicito que se reconsidere la ley ‘sobre la retirada del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica'», explicó en una comparecencia ante los medios de comunicación. EFE

