El presidente de Panamá anuncia la liberación de panameño detenido en Venezuela

2 minutos

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes la liberación en Venezuela del panameño Olmedo Javier Núñez, detenido en ese país desde junio pasado por un presunto espionaje.

«Celebro la liberación en Vzla del compatriota Javier Olmedo Núñez según información recibida. Ahora, pronto retorno a casa», dijo Mulino en su cuenta de X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó la semana pasada de que Núñez fue detenido el pasado 13 de junio cuando se encontraba en una embarcación de bandera panameña que «fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

«Las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. El ciudadano panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave», detalló entonces la Cancillería.

La tripulación se componía de nueve personas: dos neerlandeses, incluyendo el capitán, tres hondureños, un español, un indonesio, un panameño y una húngara.

El caso de Núñez fue elevado ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se ha expuesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU o la Organización de los Estados Americanos (OEA), según la información oficial panameña.

Ya el pasado 1 de octubre, la encargada de asuntos consulares de Panamá en Caracas realizó una visita oficial a Núñez, «durante la cual pudo conversar con él y verificar su condición de salud, información que fue transmitida de inmediato a sus familiares», agregó.

El Gobierno venezolano ha liberado a 406 personas desde diciembre pasado, según dijo el miércoles la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, pero las ONG denuncian que no se ha publicado una lista con los nombres y registran una cantidad menor de excarcelaciones de presos políticos. La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportaba 102 liberaciones.

El Foro Penal venezolano registraba hasta el domingo pasado más de 800 presos políticos en el país.

Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que el día 3 fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

gf/rao/psh