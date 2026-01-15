El presidente de Panamá promoverá la logística y los puertos de Panamá en el Foro de Davos

2 minutos

Ciudad de Panamá, 15 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raul Mulino, viajará el domingo próximo a Suiza para participar en el Foro de Davos, donde promoverá la potencia logística y portuaria de su país, que alberga el Canal interoceánico por donde pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

«Salgo temprano el domingo a Suiza a cumplir con el Foro Económico Mundial y atender una buena cantidad de reuniones con presidentes y con empresarios a nivel mundial, todos en su gran mayoría relacionados con los temas de logística, marítimo y puertos de la República de Panamá», declaró el gobernante este jueves durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino precisó que tendrá la «oportunidad para poder explicar y compartir» las ventajas competitivas de Panamá «uno a uno, y en foros donde participarán presidente de América y el primer ministro de Países Bajos», con quien el mandatario panameño compartirá «un diálogo sobre la materia portuaria y logística» en la cual esta nación es «una de las potencias europeas».

El Foro de Davos recibirá en la 56ª edición, que se desarrollará del 19 al 23 de enero, a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores.

Entre las presencias confirmadas más destacadas, se encuentra la del presidente de Estados Unidos, Dondald Trump, sus homólogos de Argentina y Ucrania (Javier Milei y Volodimir Zelenski, respectivamente) y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

gf/nvm