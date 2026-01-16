El presidente de Panamá viaja a Paraguay para asistir a la firma del acuerdo Mercosur-UE

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este viernes a Paraguay para asistir a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque este al que el país centroamericano pertenece como Estado Asociado.

Mulino «partió este viernes hacia la capital paraguaya para ser testigo de honor en la firma del altamente esperado Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, pacto comercial que para Panamá abrirá nuevos mercados y oportunidades de negocios», indicó un comunicado de la Presidencia.

El evento tendrá lugar este sábado en la mañana en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, y firmarán el acuerdo los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte de Mercosur y el Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, indicó la información oficial panameña.

La Presidencia de Panamá indicó que Mulino fue invitado a la ceremonia por su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, dado que ese país ejerce la Presidencia Pro Tempore del Mercosur.

«Mulino y otros presidentes de países miembros del Mercosur, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, presenciarán el evento en calidad de testigos de honor», agregó.

Esta «nueva coyuntura representa una extraordinaria oportunidad para Panamá, que ingresó al Mercosur en el año 2025. El acuerdo estratégico entre Sudamérica y Europa crea la zona de libre comercio más grande del mundo, conectando a más de 700 millones de consumidores en dos continentes», destacó la Presidencia panameña.

Entre 600 y 800 autoridades y representantes internacionales se darán cita este sábado en Asunción para la firma del histórico acuerdo de asociación entre el Mercosur y la UE, un pacto que se concretará tras más de dos décadas de negociaciones, informó este viernes el vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance.

El acuerdo se firmará luego de 26 años de negociaciones y reducirá o eliminará gradualmente los aranceles sobre alrededor del 90 % de las exportaciones entre la UE y el Mercosur. EFE

