El presidente de Paraguay viajará a Bolivia para la investidura de Rodrigo Paz

1 minuto

Asunción, 7 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, asistirá, este sábado, a la investidura de Rodrigo Paz Pereira como nuevo mandatario de Bolivia, según una carta remitida por el jefe de Estado al Congreso para comunicar su salida del país.

En la misiva, dirigida al titular del Congreso, el senador oficialista Basilio Núñez, Peña comunicó que se ausentará del país para presenciar la ceremonia de transmisión de mando en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno en Bolivia.

También acudirán al país andino los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

En representación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Al margen de los jefes de Estado han confirmado su llegada a Bolivia, entre otros, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

Peña felicitó el pasado 20 de octubre a Paz por su triunfo en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, y consideró que su llegada al Gobierno representa una oportunidad «para fortalecer los lazos de hermandad» entre sus naciones.

El madatario paraguayo visitó Bolivia el 13 de junio de 2024, cuando sostuvo una reunión con su homólogo y mandatario saliente, Luis Arce. EFE

