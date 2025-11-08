El presidente de Perú lidera una operación de seguridad ciudadana en dos distritos de Lima

2 minutos

Lima, 8 nov (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, lideró una operación para reforzar la seguridad ciudadana en los distritos del Cercado de Lima y Santa Anita, pocas horas después de que el Gobierno actualizara las medidas vigentes durante el estado de emergencia dictado en Lima y la provincia vecina del Callao, informaron este sábado fuentes oficiales.

Jerí «constató los trabajos de control de identidad en ambos distritos tras la actualización del estado de emergencia», señaló la Presidencia en un comunicado.

En ese sentido, el gobernante llegó hasta Santa Anita, en el este de la capital peruana, para constatar el trabajo combinado que realizan la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el serenazgo (agentes de seguridad municipal) durante el estado de emergencia dictado para combatir a las organizaciones criminales.

La Presidencia destacó que el Gobierno ha decidido reforzar las labores de seguridad durante el estado de emergencia con medidas como la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la PNP.

Este comando estará integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Inteligencia y los alcaldes de los distritos de Lima y el Callao.

También se reforzarán las patrullas y operaciones de seguridad con imágenes por satélite, drones y cámaras de videovigilancia públicas y privadas, además de aplicarse mayores restricciones en las cárceles del país, entre ellas la restricción de visitas, el desmontaje de antenas de telecomunicación ilícitas y requisas constantes, así como el traslado inmediato de internos peligrosos y la rotación del personal penitenciario.

Las nuevas medidas también comprenden la entrega de incentivos y reconocimientos a los miembros de las fuerzas de seguridad «que destaquen por acciones determinantes» en la lucha contra la criminalidad. EFE

